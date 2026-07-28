Tuga: Otkriven identitet žene koja je stradala sa djetetom, bila u sedmom mjesecu

Majka V. S. (27) iz jednog grada u Vojvodini koja je juče zajedno sa svojim trogodišnjim sinom izgubila život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu kod Odžaka, kobnog jutra krenula je na redovnu ljekarsku kontrolu zbog trudnoće.

Njena prijateljica, koja je poznavala cijelu porodicu, u potresnom razgovoru ispričala je da je tragedija potresla čitavo njihovo mjesto i okolinu.

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Kako navodi sagovornica "Kurira", V. S. je sa suprugom čekala treće dijete, a prema njenim riječima bila je u sedmom mjesecu trudnoće i nosila je djevojčicu kojoj su se svi u porodici neizmjerno radovali.

"Koliko znam, tog jutra se neposredno prije polaska čula sa jednom drugaricom i rekla joj da žuri na pregled kod doktora zbog trudnoće. Do Odžaka je krenula zajedno sa trogodišnjim sinom. Uredno ga je smjestila u dječje sjedište i vezala na zadnjem sjedištu, baš onako kako je uvijek radila. Bila je veoma brižna i odgovorna majka. Nažalost, kada je stigla do pružnog prelaza, pokušala je navodno da obiđe spuštenu rampu. Voz očigledno nije ni videla ni čula. Ko zna kojom je brzinom išao voz…", priča prijateljica i dodaje:

"Udario je u automobil i vukao ga sigurno oko 200 metara. Takvu grdosiju teško je zaustaviti na vrijeme. Kada je voz konačno stao, automobil je bio potpuno smrskan i ostao je zaglavljen ispod voza".

“Pred njegovim očima su stradali trudnica i dijete”

Dodaje da je vijest o tragediji za nekoliko minuta obišla grad i okolna mesta i da niko nije mogao da povjeruje šta se dogodilo.

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"Svi smo ostali u šoku. Bila je divna osoba, uvijek nasmijana. Živjela je za svoju djecu i porodicu. Ne postoji niko ko je poznavao V. S. a da danas ne plače. Cijeli grad tuguje zbog nje i njenog dječaka", kaže ona.

Prijateljica ističe da je tragedija ostavila posljedice i na sve koji su zatekli jezive prizore nakon užasa.

"To je ogromna trauma i za mašinovođu. Pred njegovim očima stradali su trudnica i dete od samo tri godine. Te slike čovek nosi cijeli život. Ovo je tragedija koja je zavila u crno cijelu njenu porodicu, ali i čoveka koji će nositi na duši cijeli svoj život", govori sagovornica "Kurira".

“Umjesto da pripremaju stvari za bebu, spremaju sahranu”

Kako kaže, jedina okolnost koja je sprečila da nesreća bude još strašnija jeste to što je mlađi sin, star oko godinu i po dana, ostao kod kuće.

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"Sreća u nesreći je što mlađi dječak nije bio u automobilu. Ali, kakva je to utjeha… Ostao je tako mali bez majke, bez starijeg brata i bez sestrice koju su svi željno iščekivali. V. S. je nosila djevojčicu i cijela porodica je sa nestrpljenjem čekala da se rodi. Umjesto da pripremaju stvari za bebu, sada spremaju sahranu. To je bol koju je nemoguće opisati", zaključuje prijateljica.

Kako se saznaje, tijela nastradale majke i njenog trogodišnjeg sina poslata su na obdukciju, nakon koje će biti poznato više detalja o okolnostima njihove smrti.

Podsjetimo, do tragedije je došlo u ponedjeljak ujutru na pružnom prelazu na dionici Lalić-Odžaci, kada je voz udario u putnički automobil kojim je upravljala V. S. (27).

U vozilu su se u tom trenutku nalazili ona i njen trogodišnji sin, koji su od zadobijenih povreda preminuli na licu mjesta.

Nadležni organi obavili su uviđaj, izuzeli video-zapise i druge dokaze, dok je Osnovno javno tužilaštvo u Somboru saopštilo da je istraga u toku i da će nakon prikupljanja kompletne dokumentacije biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće.