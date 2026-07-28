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Zašto seksualna privlačnost slabi u dugim vezama?

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:22

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Љубав плажа
Foto: pexels/Gantas Vaičiulėnas

U dugoj vezi početna seksualna privlačnost oslabi ili nestane, pa mnogi partneri to doživljavaju kao znak da nešto u njihovom odnosu nije u redu,

To je česta briga sa kojom se susreću i terapeuti, ali naučni pogled na seksualnu želju otkriva složeniju pozadinu tog osjećaja.

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Spontana i responzivna želja

Licencirana socijalna radnica Šila Robinson-Kis godinama objašnjava klijentima da za kvalitetan seksualni život nije neophodna stalna seksualna privlačnost prema partneru, prenosi Vice.

U članku za Psychology Today ističe da je privlačnost samo jedan od puteva do uzbuđenja, uz dodir, divljenje, osjećaj emocionalne sigurnosti i zajedničku istoriju. Istraživanja o stabilnim vezama to potvrđuju i pokazuju da seksualna želja vremenom varira, a njen pad ne mora da znači kraj veze, već njeno sazrijevanje.

Terapeuti razlikuju dvije vrste želje. Jedna je spontana, ona iznenadna i snažna kakvu često viđamo u filmovima i koja dominira na početku veze. Druga je responzivna želja, koja se razvija sporije i javlja se kao reakcija na podsticaj – dodir, emocionalnu povezanost ili fizičku bliskost.

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Kod nje privlačnost ne prethodi seksu, već nastaje tokom samog intimnog odnosa. Istraživanja pokazuju da responzivna želja postaje uobičajena u dugim vezama, zbog čega je čekanje na spontani osjećaj privlačnosti često pogrešna strategija.

Primjer iz prakse

Robinson-Kis to ilustruje primjerom klijenta kojeg naziva Maks. Poslije jedanaest godina braka potpuno je izgubio fizičku privlačnost prema supruzi. Jedne večeri posmatrao ju je dok se spremala za izlazak i bio je svjestan da izgleda odlično, ali nije osejćao ništa. Problem je bio u njegovom pristupu: godinama je svaki intimni trenutak unaprijed procijenjivao i odustajao ako ne bi osjetio početno uzbuđenje.

Njegov terapijski zadatak bio je kognitivan – trebalo je da prestane da traži „iskru“ iz prošlosti i da se usredsredi na osobu sa kojom je proveo više od decenije.

"Nevjerovatno je da nas je ponovo zbližila bliskost za koju sam mislio da uništava naš odnos“, rekao je na kraju terapije.

"Sve je bilo u načinu na koji sam razmišljao", dodao je.

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Novi temelji privlačnosti

Popularna kultura često dodatno pogoršava situaciju. Aplikacije za upoznavanje, romantične komedije i savijeti o vezama decenijama izjednačavaju strast i uzbuđenje i stvaraju utisak da gubitak jednog znači i kraj drugog.

Parovi koji uspijevaju da dugoročno održe ispunjen seksualni život obično su oni koji shvate da se privlačnost može graditi na novim temeljima. Pokazuje se da je za to dovoljno raditi sa onim što veza već ima – povjerenjem, bliskošću i zajedničkom istorijom.

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ljubavne veze

Seksualni odnosi

seksualna privlačnost

partnerski odnos

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