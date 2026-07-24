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Tri jednostavna signala da je brak u ozbiljnoj krizi

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 11:56

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Foto: pexels/Timur Weber

Kada u braku nestane bliskosti i želje za zajedničkim vremenom, onda je vrijeme da partneri zastanu i iskreno sagledaju stanje u kojem njihova ljubavna veza nalazi.

Prije donošenja bilo kakve odluke o razvodu braka, stručnjaci savjetuju da razmislite da li zaista želite kraj braka ili zapravo priželjkujete promjenu odnosa i rješavanje problema. Ako su oba partnera spremna da rade na vezi, mnoge poteškoće mogu se prevazići. Međutim, određeni obrasci ponašanja mogu ukazivati na to da je odnos ušao u ozbiljnu krizu.

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Više ne provodite vrijeme zajedno

Jedan od prvih znakova udaljavanja jeste izbjegavanje zajedničkih trenutaka. Ako više ne večerate zajedno, svako ima svoje obaveze ili namjerno odlazite na spavanje u različito vrijeme kako biste izbjegli kontakt, moguće je da se emocionalna povezanost polako gubi.

Takvo ponašanje ne mora odmah značiti da je brak završen, ali jeste signal da među partnerima postoji ozbiljna distanca koju ne bi trebalo zanemariti.

Ostajete u braku samo zbog djece

Mnogi roditelji ostaju u braku jer vjeruju da je to najbolje za djecu. Međutim, ako između partnera više nema ljubavi, bliskosti, poštovanja ni želje da rade na odnosu, takva odluka može biti veoma teška za sve članove porodice.

Stručnjaci često naglašavaju da je za djecu važnije da odrastaju u mirnom i stabilnom okruženju nego u domu ispunjenom stalnim sukobima, tenzijom ili potpunom emocionalnom hladnoćom.

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Izbjegavate povratak kući

Ako sve češće ostajete prekovremeno na poslu, tražite izgovore da ne budete kod kuće ili vam je svaki povratak u dom neprijatan, to može biti pokazatelj da se u tom prostoru više ne osjećate sigurno, opušteno ili srećno.

Takav obrazac ponašanja često govori da problem nije samo u svakodnevnom stresu, već u samom partnerskom odnosu. U tim situacijama iskren razgovor, bračno savjetovanje ili pomoć stručnjaka mogu biti prvi koraci ka rješavanju problema ili donošenju odluke koja će biti najbolja za obje strane.

(24sedam)

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