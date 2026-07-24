Er Srbija preusmjerava letove iz Tivta zbog jata ptica

Kompanija Er Serbia saopštila je da je danas da je zbog nemogućnosti da se vazdušni saobraćaj odvija u potpuno bezbjednim uslovima usljed neregulisanog naleta jata ptica u zoni Aerodroma Tivat, bila primorana da preusmjeri svoje letove na alternativne aerodrome u regionu.

Kako su naveli iz kompanije, prethodnih dana sa istim problemom suočavale su se i druge avio-kompanije koje saobraćaju sa Aerodroma Tivat, zbog čega su bezbjednosne procjene i odgovorno donošenje operativnih odluka od ključnog značaja za zaštitu putnika i posada.

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Nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi očuvale redovnost saobraćaja, u skladu sa planiranim redom letenja, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su zahvalili putnicima na razumijevanju i strpljenju u okolnostima koje su van kontrole avio-kompanije te poručili da nastavljaju da preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi putnicima omogućili bezbjedno putovanje, prenosi Tan‌jug.