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Rekord u bolnici u Beogradu: Za sat rođeno devet beba, od toga tri para blizanaca

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ATV redakcija
24.07.2026 10:46

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U Kliničko-bolničkom centru "Doktor Dragiša Mišović" za sat vremena rođeno je šest beba iz tri blizanačke trudnoće, a još tri žene na svijet su donijele tri bebe čime je postignut rekord u ovom porodilištu da za sat vremena bude rođeno čak devet beba.

Načelnica Bolnice za ginekologiju i akušerstvo dr Slađana Mihajlović kaže da je to jedan od najljepših dana koje pamti otkako radi u toj ustanovi.

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Porodica

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"Sve je proteklo u najboljem redu. Trudnoće sa blizancima smatraju se visokorizičnim, ali zahvaljujući uigranom timskom radu ginekologa, anesteziologa, babica i neonatologa, svi porođaji završeni su uspešno. Presrećni smo što su i mame i bebe dobro“, istakla je Mihajlović za RTS.

Ne jurimo rekorde, već kvalitet

U protekla 24 sata u toj ustanovi rođeno je više od 18 beba, dok je od početka godine na svijet došlo više od 2.500 novorođenčadi.

"Ne jurimo rekorde, već kvalitet. Najvažnije nam je da su mame zadovoljne i da nam se vraćaju i u narednim trudnoćama. To je najveća potvrda poverenja u naš rad", naglasila je dr Mihajlović.

Zbog velikog broja porođaja, porodilište je svakodnevno popunjeno, ali, kako ističe načelnica, nijedna trudnica nije vraćena zbog nedostatka mjesta. Kapaciteti su prošireni otvaranjem dodatnog od‌jeljenja neonatologije u saradnji sa upravom KBC-a, Ministarstvom zdravlja i Dečjom bolnicom.

U ustanovi podsjećaju da se odnedavno omogućava i prisustvo partnera na porođaju, što je dodatna podrška budućim roditeljima.

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blizanci

Srbija

Beograd

porođaj

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