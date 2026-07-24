Za šest mjeseci u Srpskoj 6.934 udesa, poginulo 45 osoba

U prvih šest mjeseci ove godine na putevima u Republici Srpskoj dogodile su se 6.943 saobraćajne nesreće, a poginulo je 45 osoba. Među teže povrijeđenima je njih 244, rečeno je MUP-u Srpske.

Iz MUP-a ističu da su od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, 640 izazvali vozači koji su upravljali motornim vozilom pod dejstvom alkohola.

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Broj saobraćajnih nezgoda u prvom polugodištu veći je za 17 odsto u odnosu na isti period lani, broj poginulih je manji za 10, a teže povrijeđenih za 21,8 odsto.

Lakše povrede zadobilo je 1.440 lica, što je povećanje za 7,2 odsto.

Broj nezgoda sa materijalnom štetom veći je za 20,6 odsto, oštećeno je 5.766 automobila.

- U 15,7 odsto slučajeva udes je izazvalo nedovoljno odstojanje vozila. Slijede pomjeranje vozila ulijevo ili udesno sa 14 odsto, te neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila u 12 odsto slučajeva - preciziraju iz MUP-a.

Dodaju da su 598 udesa izazvali vozači do dvije godine vozačkog staža. Nerijetko su saobraćajne nezgode prouzorkovala lica bez položenog vozačkog ispita, u 178 slučajeva, a u šest vozači pod dejstvom droga ili lijekova.

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- S obzirom na mjesto događanja, najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se u ulicama u naselju, 41,3 odsto, te na magistralnom putu, u 31 odsto slučajeva - navode iz MUP-a.

Tokom prvih šest mjeseci iz saobraćaja su isključena 11.994 vozača, što je za gotovo četiri odsto više u odnosu na isti period lani. Razlog isključenja u više od 80 slučajeva bio je alkohol, napominju iz MUP-a.

(Srna)