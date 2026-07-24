Logo

Za šest mjeseci u Srpskoj 6.934 udesa, poginulo 45 osoba

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 10:04

Komentari:

0
За шест мјесеци у Српској 6.934 удеса, погинуло 45 особа
Foto: ATV

U prvih šest mjeseci ove godine na putevima u Republici Srpskoj dogodile su se 6.943 saobraćajne nesreće, a poginulo je 45 osoba. Među teže povrijeđenima je njih 244, rečeno je MUP-u Srpske.

Iz MUP-a ističu da su od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, 640 izazvali vozači koji su upravljali motornim vozilom pod dejstvom alkohola.

drva

Hronika

Uhvaćen u Potkozarju: Pao zbog bespravne sječe šume

Broj saobraćajnih nezgoda u prvom polugodištu veći je za 17 odsto u odnosu na isti period lani, broj poginulih je manji za 10, a teže povrijeđenih za 21,8 odsto.

Lakše povrede zadobilo je 1.440 lica, što je povećanje za 7,2 odsto.

Broj nezgoda sa materijalnom štetom veći je za 20,6 odsto, oštećeno je 5.766 automobila.

- U 15,7 odsto slučajeva udes je izazvalo nedovoljno odstojanje vozila. Slijede pomjeranje vozila ulijevo ili udesno sa 14 odsto, te neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila u 12 odsto slučajeva - preciziraju iz MUP-a.

Dodaju da su 598 udesa izazvali vozači do dvije godine vozačkog staža. Nerijetko su saobraćajne nezgode prouzorkovala lica bez položenog vozačkog ispita, u 178 slučajeva, a u šest vozači pod dejstvom droga ili lijekova.

Кугла

Hronika

Banjalučanin ostao bez zlata i novca: Vračara mu umjesto uroka skinula sve sa računa

- S obzirom na mjesto događanja, najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se u ulicama u naselju, 41,3 odsto, te na magistralnom putu, u 31 odsto slučajeva - navode iz MUP-a.

Tokom prvih šest mjeseci iz saobraćaja su isključena 11.994 vozača, što je za gotovo četiri odsto više u odnosu na isti period lani. Razlog isključenja u više od 80 slučajeva bio je alkohol, napominju iz MUP-a.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

poginuli

Komentari (0)

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Medicinska sestra preminula na licu mjesta: Teška saobraćajna nesreća u Srbiji

3 h

0
Због утапања дјетета (5) у базену у Смедереву ухапшене три особе

Srbija

Zbog utapanja djeteta (5) u bazenu u Smederevu uhapšene tri osobe

3 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Svijet

Francuska zatražila pomoć u gašenju požara: Evakuisano više od 10.000 ljudi

3 h

0
влада српске сједница плате и пензије повећање

Republika Srpska

Vlada Srpske odobrila 850.000 KM za novo naselje u Ljubinju

3 h

5

Više iz rubrike

влада српске сједница плате и пензије повећање

Republika Srpska

Vlada Srpske odobrila 850.000 KM za novo naselje u Ljubinju

3 h

5
МУП Републике Српске

Republika Srpska

Potpisani ugovori sa kadetima i uručeni ključevi novih vozila SAJ-u i Žandarmeriji

17 h

0
Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица, превоз људи, робе и информација на одређеној мрежи саобраћајница.

Republika Srpska

Poruka vozačima: "Prilagodite brzinu"

17 h

0
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Budimir: Dodik svakodnevno prima prijetnje od radikalnih islamista, on je štićena ličnost

21 h

8

  • Najnovije

12

41

Oglasila se SIPA o akciji ”Borac”: U pretresima izuzeta poslovna dokumentacija

12

38

Horor u Hrvatskoj: Tijelo žene pronađeno u moru, otkriveni detalji užasa

12

35

Djevojka (26) pala sa četvrtog sprata zgrade: Zadobila teške povrede

12

33

Akcija "Šibica": Uhapšen muškarac, pronađene tri laboratorije i droga

12

26

Rekordno nizak nivo Dunava ugrozio plovidbu, promet prepolovljen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima