Slao jezive prijetnje: Pao muškarac u Gradišci

Autor:ATV redakcija
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Službenici Policijske uprave Gradiška uhapsili su L. M. zbog sumnje da je putem društvene mreže "Vocap" upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo drugoj osobi.
Kako je saopšteno iz policije, oštećeni je sinoć u kasne sate prijavio da mu osumnjičeni putem ove aplikacije šalje poruke uznemiravajućeg sadržaja, što je kod njega izazvalo ozbiljan strah i zabrinutost za sopstvenu bezbjednost.
Policijski službenici su odmah postupili po prijavi, brzom reakcijom locirali i lišili slobode osumnjičenog L. M.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv uhapšenog slijedi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Ugrožavanje sigurnosti".
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