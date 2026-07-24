Slao jezive prijetnje: Pao muškarac u Gradišci

Službenici Policijske uprave Gradiška uhapsili su L. M. zbog sumnje da je putem društvene mreže "Vocap" upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo drugoj osobi.

Kako je saopšteno iz policije, oštećeni je sinoć u kasne sate prijavio da mu osumnjičeni putem ove aplikacije šalje poruke uznemiravajućeg sadržaja, što je kod njega izazvalo ozbiljan strah i zabrinutost za sopstvenu bezbjednost.

Policijski službenici su odmah postupili po prijavi, brzom reakcijom locirali i lišili slobode osumnjičenog L. M.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv uhapšenog slijedi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Ugrožavanje sigurnosti".