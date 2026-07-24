Stricu prijetio ubistvom u Kneževu, završio iza rešetaka

Autor:Ognjen Matavulj
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Osnovni sud u Kotor Varošu odredio je jednomjesečni pritvor Danijelu Grubaču iz Kneževa, osumnjičenom za prijetnje ubistvom svom stricu i druga krivična djela.
Nakon odluke suda, Interventna jedinica Sudske policije RS Grubača je sprovela u Kazneno-popravni zavod Banjaluka.
”Interventa jedinica Sudske policije preuzela je D.G. od policijskih službenika PS Kneževo i sprovela ga u KPZ Banjaluka, nakon što mu je Osnovni sud u Kotor Varošu odredio pritvor”, saopštila je Sudska policija Republike Srpske.
Grubač je osumnjičen da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, neovlaštena proizvodnja i promet drogom.
Hronika
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Kako je ranije saopštilo tužilaštvo osumnjičenom se na teret stavlja da je 21. jula oko 18.30 časova u Imljanima kod Kneževa pištoljem prijetio svom stricu da će ga ubiti.
Stric je uspio pobjeći i sve prijaviti policiji. Na noge je podignuta Žandarmerija koja je opkolila kuću u Imljanima i uhapsila osumnjičenog Grubača.
”Tokom uviđaja policijski službenici PS Kneževo u dvorištu porodične kuće osumnjičenog pronašli su 177 saksija sa zasadom indijske konoplje”, saopštilo je ranije OJT Banjaluka.
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