Stricu prijetio ubistvom u Kneževu, završio iza rešetaka

Osnovni sud u Kotor Varošu odredio je jednomjesečni pritvor Danijelu Grubaču iz Kneževa, osumnjičenom za prijetnje ubistvom svom stricu i druga krivična djela.

Nakon odluke suda, Interventna jedinica Sudske policije RS Grubača je sprovela u Kazneno-popravni zavod Banjaluka.

”Interventa jedinica Sudske policije preuzela je D.G. od policijskih službenika PS Kneževo i sprovela ga u KPZ Banjaluka, nakon što mu je Osnovni sud u Kotor Varošu odredio pritvor”, saopštila je Sudska policija Republike Srpske.

Pištoljem prijetio stricu

Grubač je osumnjičen da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

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Kako je ranije saopštilo tužilaštvo osumnjičenom se na teret stavlja da je 21. jula oko 18.30 časova u Imljanima kod Kneževa pištoljem prijetio svom stricu da će ga ubiti.

Žandarmerija opkolila kuću

Stric je uspio pobjeći i sve prijaviti policiji. Na noge je podignuta Žandarmerija koja je opkolila kuću u Imljanima i uhapsila osumnjičenog Grubača.

”Tokom uviđaja policijski službenici PS Kneževo u dvorištu porodične kuće osumnjičenog pronašli su 177 saksija sa zasadom indijske konoplje”, saopštilo je ranije OJT Banjaluka.