Osumnjičeni za bombaški napad u Kotor Varošu sproveden na Tunjice

Osnovni sud u Kotor Varošu odredio je jednomjesečni pritvor državljaninu Srbije Marku Anđelkoviću osumnjičenom za bacanje bombe na kuću i automobil B.M. u Kotor Varošu.

Nakon odluke suda Sudska policija Republike Srpske Anđelkovića je sprovela u Kazneno-popravni zavod Banjaluka.

”Interventa jedinica Sudske policije preuzela je M.A. od policijskih službenika PS Kneževo i sprovela ga u KPZ Banjaluka, nakon što mu je Osnovni sud u Kotor Varošu odredio pritvor”, saopštila je Sudska policija Republike Srpske.

Platili mu da baci bombu

Anđelković je osumnjičen da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Kako je ranije saopštilo tužilaštva Anđelkoviću se na teret stavlja da je pred kuću B.M. bacio bombu u dogovoru sa dvije osobe iz Sarajeva. Oni su dogovorili da to učini za određeni novčani iznos, te mu predali ručnu bombu koju je aktivirao.

Oštećena kuća i automobil

”Nakon dogovora sa dvije osobe osumnjičeni je 21. jula oko 4.30 časova došao do porodične kuće B.M, te aktivirao minsko-eksplozivno sredstvo, usljed koje eksplozije je oštećena porodična kuća i putničko vozilo, kao i više okolnih stambenih objekata”, saopštilo je ranije OJT Banjaluka.