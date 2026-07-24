Dva brata uhapšena nakon ubistva u Baru: Poznato šta je prethodilo obračunu

Baranin M. A. ubijen je jutros u pucnjavi u tom gradu, a policija je odmah nakon ubistva privela dvije osobe - braću D.I. I D.I.

Policija vjeruje da je ubistvu prethodila tuča, a nakon što su braća privedena kod jednog od njih je pronađeno i vatreno oružje.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog dela stavili pod kontrolu dve osobe - D.I. i D.I, za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovale u događaju koji je prethodio ubistvu M.A", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.

"Policija je obavestila višeg državnog tužioca u Podgorici, koji će izvršiti uviđaj, a po čijem nalogu se preduzimaju dalje mere i radnje radi rasvjetljavanja svih okolnosti događaja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između navedenih osoba, tokom kojeg su i osumnjičeni zadobili povrede", piše u saopštenju.

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Prema nezvaničnim informacijama ubistvo se dogodilo u blizini autobuske i željezničke stanice u Baru.

Kako navode Vijesti, braća D.I i D. I. pominju se u evidencijama Uprave policije (UP) i Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) još od početka 2000-ih godina, kada je Bar bio podeljen između nekoliko jakih kriminalnih klanova.

Prema nekadašnjem policijskom dokumentu "Bela knjiga", grupa, za koju se veruje da pripadaju privedena braća, tretirana je kao posebna ekipa u Baru, jer nisu bili direktno podređeni tada najjačim barskim klanovima.

Braća su preživjela više oružanih obračuna. U zasjedi na semaforu 2002. godine teško su ranjeni u Baru.

Nepoznati napadači pucali su iz automatske puške na njihovo vozilo, a za taj napad bio je optužen M. V, iz Kolašina, ali je 2012. godine pravosnažno oslobođen optužbi. D.I je 2013. godine osuđen pred Višim sudom u Podgorici zbog pokušaja ubistva A. S.

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Incident se dogodio u okviru ranijih uličnih obračuna u Baru, a presuda je donijeta nakon što je od događaja prošlo čak 17 godina.

Izvještaji bezbednosnih službi posljednjih godina pokazuju da je ova kriminalna grupa značajno izgubila uticaj i da više ne postoji kao organizovana formacija.

(Telegraf)