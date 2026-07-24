Taksi učestvovao u nezgodi, saobraćaj kod aerodroma otežan

Autor:ATV redakcija
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Jutros je u Sarajevu u blizini aerodroma došlo do sabraćajne nesreće. U udesu su učestvovala dva vozila, a jedno od njih je taksi.
Iz Operativnog centra MUP-a KS su za portal Radiosarajevo.ba rekli kako nemaju ništa prijavljeno, te da se vjerovatno radi samo o materijalnoj šteti.
Na osnovu fotografija može se zaključiti da se radi o većoj materijalnoj šteti.
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