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Taksi učestvovao u nezgodi, saobraćaj kod aerodroma otežan

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 11:45

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Jutros je u Sarajevu u blizini aerodroma došlo do sabraćajne nesreće. U udesu su učestvovala dva vozila, a jedno od njih je taksi.

Iz Operativnog centra MUP-a KS su za portal Radiosarajevo.ba rekli kako nemaju ništa prijavljeno, te da se vjerovatno radi samo o materijalnoj šteti.

Na osnovu fotografija može se zaključiti da se radi o većoj materijalnoj šteti.

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Saobraćaj u ovom dijelu grada je usporen i odvija se otežano Na mjestu događaja je i policija.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Sarajevo

Aerodrom

taksi

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