Kupovina TAG uređaja sada još dostupnija građanima

Ni Republika Srpska, po tom pitanju, ne zaostaje za susjednim zemljama, tako da u danima pred i tokom vikenda na pojedinim naplatnim mjestima na postojećoj mreži auto-puteva dolazi do kratkotrajnih zastoja i čekanja prilikom naplate putarine.

Kako bi se zadržavanje na naplatnim stanicama svelo na minimum, Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske, pred sam početak sezone godišnjih odmora i pojačane frekvencije saobraćaja, preduzelo je nekoliko važnih koraka u približavanju korisnicima usluga, u želji da im što više pojednostavi nabavku TAG uređaja, a samim tim i elektronsko plaćanje putarine, bez zaustavljanja i čekanja u redovima. Elektronska naplata putarine predstavlja najjednostavniji, najbrži i najpovoljniji način plaćanja putarine, jer pri svakoj dopuni korisničkih računa, korisnici ostvaruju popust u iznosu od 15 odsto. Cijena TAG uređaja je 40 KM.

Da bi što više građana iskoristilo sve pogodnosti i prednosti elektronske naplate putarine, preduzeće je početkom juna, nekoliko dana nakon uvezivanja sistema elektronske naplate putarine između Republike Srpske i Srbije, otvorilo prodajno mjesto u Poslovnoj jedinici u Bijeljini, na adresi u ulici Profesora Bakajlića broj 43, gdje su Semberci, pored kupovine uređaja i dopune korisničkih računa, najviše tražili tehničku podršku pri rekonfiguraciji TAG-ova i podešavanja u aplikaciji Autoputevi Republike Srpske- ENP za plaćanje putarine u Srbiji, bez zaustavljanja. Radno vrijeme prodajnog mjesta u PJ Bijeljina je od 7.30 do 15.30 časova, svakog radnog dana.

Prvog dana jula prodajno mjesto otvoreno je i u samom sjedištu preduzeća, na adresi u ulici Vase Pelagića 10, što je izazvalo veliko interesovanje građana, posebno zbog činjenice da više ne moraju putovati do prve naplatne stanice, kako bi kupili uređaj, dopunili korisničke račune, rekonfigurisali postojeće i prilagodili ih za korištenje u Srbiji i Federaciji BiH. Radno vrijeme ovog prodajnog mjesta je od 8 do 18 časova, radnim danom, a subotom od 8 do 14 časova.

Od prve polovine juna pa do sredine jula, na svim naplatnim mjestima prodano je oko 1.500 TAG uređaja, što govori u prilog činjenici da je pristupačnost i dostupnost uređaja jedan od preduslova za popularizaciju usluge elektronske naplate putarine na auto-putevima u Srpskoj. Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske još jednom poziva građane da nabave TAG uređaje i svoje putovanje učine komfornijim, ugodnijim i jednostavnijim, prolazeći kroz ENP trake bez zaustavljanja, stajanja u redovima i čekanja pri naplati putarine.