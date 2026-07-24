Preminuo Branko Suzić

Autor:ATV redakcija
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Počasni predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić preminuo je u Laktašima u 70 godini života.
Suzić je bio predsjednik Saveza do prošlogodišnjih izbora u ovoj organizaciji, kada se povukao sa svih funkcija iz zdravstvenih razloga, saopšteno je iz Saveza slijepih Republike Srpske.
Hronika
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Branko Suzić je preminuo juče, a biće sahranjen sutra u groblju u Klašnicama u 15.00 časova, prenosi Glas Srpske.
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