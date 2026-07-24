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Danas vremenski rolerkoster: Evo kakva je prognoza

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 08:53

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Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije.

Jutro promjenljivo do potpuno oblačno, ponegdje na jugu i istoku uz slabu kišu. Lokalno prolazna jutarnja magla. Prije podne djelimično razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne po brdsko planinskim predjelima i na istoku lokalno su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, na jugu oko 30 stepeni Celzijusovih.

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Vjetar slab do umjeren, tokom dana i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena i jaka bura.

Uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima.

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