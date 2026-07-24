Danas vremenski rolerkoster: Evo kakva je prognoza

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije.
Jutro promjenljivo do potpuno oblačno, ponegdje na jugu i istoku uz slabu kišu. Lokalno prolazna jutarnja magla. Prije podne djelimično razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Poslije podne po brdsko planinskim predjelima i na istoku lokalno su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak.
Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, na jugu oko 30 stepeni Celzijusovih.
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Vjetar slab do umjeren, tokom dana i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena i jaka bura.
Uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima.
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