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Ne čekajte penziju: Provjerite staž, greške mogu skupo da koštaju

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 09:30

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пензије пензионери
Foto: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

Mnogi građani tek pred odlazak u penziju otkriju da im u evidenciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje nedostaju mjeseci ili čak godine radnog staža, što može značajno da utiče na pravo na penziju i njen konačni iznos.

Stručnjaci zato upozoravaju da podatke treba provjeravati na vrijeme, jer se većina problema može riješiti ukoliko se dokumentacija pronađe prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje.

Ugovor o radu nije dovoljan dokaz

Kada u evidenciji nedostaju podaci o stažu, zaradi ili čak prijava na osiguranje, u obračun penzije priznaju se isključivo podaci koji postoje u službenoj evidenciji nadležnog fonda. Ugovor o radu ili svjedočenja bivših kolega nisu dovoljni da zamijene zvaničnu dokumentaciju.

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Prvi korak je da se utvrdi šta tačno nedostaje. Ako postoji prijava na osiguranje, a fale podaci o zaradi ili pojedinim periodima staža, postupak dopune evidencije uglavnom je jednostavniji. Međutim, ukoliko prijava nikada nije podnijeta, dokazivanje radnog odnosa može biti znatno komplikovanije.

Samostalni preduzetnici i poljoprivrednici lakše dokazuju svoj status, jer postoje službene evidencije o registraciji djelatnosti ili gazdinstva. Kod pojedinih profesija dokaz mogu biti i uvjerenja reprezentativnih udruženja.

Najveće probleme imaju zaposleni u propalim firmama

Najviše problema imaju zaposleni, jer je obavezu prijave imao poslodavac. Ako firma i dalje postoji ili ima pravnog sljedbenika, fond može službenim putem da zatraži potrebnu dokumentaciju, poput ugovora o radu, obračuna zarada ili evidencije prisustva.

Kada poslodavac više ne postoji, neophodno je prikupiti sve raspoložive pisane dokaze, jer se radni staž ne može dokazivati izjavama svjedoka.

Važno je znati da sama prijava na osiguranje nije dovoljna za priznavanje staža. Da bi se staž priznao, potrebno je da postoje i podaci o uplaćenim doprinosima. Za periode rada prije hiljadu devetsto devedeset četvrte godine uredna prijava uglavnom je dovoljna, dok je za kasnije periode neophodno dokazati i da su doprinosi za penzijsko osiguranje zaista uplaćeni, prenosi Kamatica.

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Penzioneri

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