Muškarac (63) uhapšen zbog sumnje da je obljubio svoju unuku: Užas u Podgorici

Policija u Podgorici uhapšsila je muškarca (63) iz tog grada zbog sumnje da je obljubio svoju unuku (13). Osumnjičeni je uhapšen po nalogu državne tužiteljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Kako je saopšteno, majka devojčice juče je došla u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica i u ime svoje maloljetne ćerke podnijela prijavu protiv svog svekra (63).

Region Užas u Hrvatskoj: U moru pronađeno tijelo, oglasila se policija

Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i uzeli izjave od više osoba.

Tokom dalje istrage prikupili su činjenice i dokaze koji, kako navode, ukazuju na sumnju da je djed djevojčice počinio navedena krivična djela na njenu štetu.

O slučaju je obaviještena državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koja je naložila hapšenje osumnjičenog.

Hronika Fotografije teškog udesa kod Banjaluke, intervenisali vatrogasci

On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnoj državnoj tužiteljki.

(Telegraf.rs)