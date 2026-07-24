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Muškarac (63) uhapšen zbog sumnje da je obljubio svoju unuku: Užas u Podgorici

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 10:39

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Policija u Podgorici uhapšsila je muškarca (63) iz tog grada zbog sumnje da je obljubio svoju unuku (13). Osumnjičeni je uhapšen po nalogu državne tužiteljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Kako je saopšteno, majka devojčice juče je došla u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica i u ime svoje maloljetne ćerke podnijela prijavu protiv svog svekra (63).

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Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i uzeli izjave od više osoba.

Tokom dalje istrage prikupili su činjenice i dokaze koji, kako navode, ukazuju na sumnju da je djed djevojčice počinio navedena krivična djela na njenu štetu.

O slučaju je obaviještena državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koja je naložila hapšenje osumnjičenog.

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On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnoj državnoj tužiteljki.

(Telegraf.rs)

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Crna Gora

Policija

hapšenje

djed obljubio unuku

uhapšen muškarac

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