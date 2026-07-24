Medicinska sestra preminula na licu mjesta: Teška saobraćajna nesreća u Srbiji

U Kikindi se tokom noći dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula S. K. (34), medicinska sestra Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja.

- U dijelu Albertove ulice smrtno je stradala tridesetčetvorogodišnja žena koja je upravljala putničkim vozilom marke "Citroen C3" - potvrđeno je Kuriru u policiji.

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Kako se saznaje, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga skrenuo sa kolovoza, završio u kanalu i nakon prevrtanja ostao na točkovima. Žena koja je bila za volanom zadobila je povrede od kojih je preminula na mjestu nesreće. Na lice mjesta ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt.

Vijest o pogibiji potresla je zaposlene u Domu zdravlja, kao i brojne sugrađane koji su poznavali S. K. Šta je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom i slijetanja sa puta, utvrdiće istraga koja je u toku.