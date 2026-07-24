Pronađena djevojčica (12) koja je juče nestala: Bio aktiviran sistem Pronađi me

Autor:ATV redakcija
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Anđelija D. (12) iz Beograda čiji je nestanak priajvljen juče, 23. jula, pronađena je. Ovu informaciju saopštio je MUP Srbije.
Djevojčica se, nepovrijeđena, sama vratila kući, dodaje se u saopštenju.
Podsjetimo, djevojčica je posljednji put viđena oko 11.30 časova u Ulici Ratka Mitrovića 65.
Zbog nestanka djevojčice sinoć je aktiviran sistem Pronađi me.
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