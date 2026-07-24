Logo

Pronađena djevojčica (12) koja je juče nestala: Bio aktiviran sistem Pronađi me

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 07:04

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Anđelija D. (12) iz Beograda čiji je nestanak priajvljen juče, 23. jula, pronađena je. Ovu informaciju saopštio je MUP Srbije.

Djevojčica se, nepovrijeđena, sama vratila kući, dodaje se u saopštenju.

Podsjetimo, djevojčica je posljednji put viđena oko 11.30 časova u Ulici Ratka Mitrovića 65.

Zbog nestanka djevojčice sinoć je aktiviran sistem Pronađi me.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Pronađi me

pronađena djevojčica

MUP Srbije

Komentari (0)

Pročitajte više

Данас славимо велику светитељку: Жене треба да ураде само једну ствар

Društvo

Danas slavimo veliku svetiteljku: Žene treba da urade samo jednu stvar

1 h

0
Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Svijet

Jeziva tragedija: Djevojčica (4) iz BiH stradala od strujnog udara u Italiji

10 h

0
Морбили су изузетно заразно вирусно обољење које се преноси капљичним путем кроз ваздух, а главни симптоми су висока температура, кашаљ и карактеристичан црвени осип.

Svijet

Broj slučajeva malih boginja naglo raste: Krivi smanjenje vakcinacije i dezinformacije

10 h

0
Пожар се неконтролисано шири; Издато хитно упозорење – евакуисано 3.500 људи

Svijet

Požar se nekontrolisano širi; Izdato hitno upozorenje – evakuisano 3.500 ljudi

10 h

0

Više iz rubrike

Метеоролог открио када почиње нови топлотни талас: "Температуре близу 40 степени"

Srbija

Meteorolog otkrio kada počinje novi toplotni talas: "Temperature blizu 40 stepeni"

14 h

0
Полицијско ауто

Srbija

Pucnjava kod Dečana: Ima mrtvih

15 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Два дјечака возила тротинет ауто-путем, возачи у чуду

Srbija

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Dva dječaka vozila trotinet auto-putem, vozači u čudu

17 h

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Srbija

Iz rijeke izvučeno tijelo muškarca, utvrđuje se identitet

23 h

0

  • Najnovije

08

48

Vlada Srpske odobrila 850.000 KM za novo naselje u Ljubinju

08

47

Alrmantni podaci: U Hrvatskoj se od početka ljetne sezone utopilo 16 osoba

08

34

Postoje imena koja crkva ne prihvata: Mijenjaju se prilikom krštenja

08

26

Anđelina Džoli prekinula ćutanje o odluci svoje d‌jece

08

16

Vozač početnik (18) divljao na auto-putu: Vozio 211 km/h, pa uhapšen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima