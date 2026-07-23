Iz rijeke izvučeno tijelo muškarca, utvrđuje se identitet

Autor:ATV redakcija
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U rijeci Kolubari, kod Valjeva, juče je pronađeno tijelo muškarca.
Kako se nezvanično saznaje, nadležnim službama juče je oko 13 časova dojavljeno da je u vodi uočena osoba za koju se sumnja da se utopila. Spasilačke ekipe su na mjesto nesreće stigle ubrzo nakon dojave gdje su potvrdile strašne sumnje - u rijeci se zaista nalazilo tijelo.
Hronika
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Na teren su odmah upućena četiri vatrogasca-spasioca.
Akcija izvačenja tijela iz rijeke čekala je dolazak mrtvozornika i nadležnih organa kako bi se obavio uviđaj i utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i identitet stradale osobe.
(Kurir)
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