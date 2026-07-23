Akcija USKOK-a: Uhapšen direktor i njegova supruga zbog pranja novca

Autor:ATV redakcija
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Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga uhapšeni su jutros u akciji Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (USKOK) zbog sumnje na pranje novca i primanje mita.
Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija Šegota se sumnjiči za pranje novca i primanje mita, a njegova supruga za pranje novca.
U toku je i pretres prostorija koje koristi glavni sekretar HOO-a Siniša Krajač, koji nije uhapšen.
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Mito je Šegota, kako se sumnja, dobijao kako bi u budžetu HOO-a preraspoređivao novac, te obezbjeđivao više sredstava za Hrvatski skijaški savez, prenose hrvatski mediji.
Iz USKOKA je jutros saopšteno da su na području Zagreba u toku hapšenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više osoba radi koruptivnih krivičnih djela, prenosi Srna.
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