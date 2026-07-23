Drvo palo na ženu, zadobila teške povrede: Na istom mjestu kasnije pronađena bomba

U SVR Skoplje prijavljeno je da je na području opštine Karpoš došlo do pada drveta, pri čemu je K.M. (86) iz Skoplja zadobila teške tjelesne povrede.

Nakon incidenta, povrijeđena žena je hitno prevezena u Javnu zdravstvenu ustanovu "Sveti Naum Ohridski", gdje joj je pružena odgovarajuća ljekarska pomoć i gdje je zadržana radi daljeg medicinskog praćenja.

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"Takođe, građanin je prijavio da je, dok je tražio torbu povrijeđene osobe, pronašao eksplozivnu napravu, koja je kasnije uklonjena sa mjesta pronalaska radi daljeg postupanja", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

Na lice mjesta izašle su nadležne ekipe koje su izvršile uviđaj i prikupile potrebne informacije u vezi sa cijelim događajem. Obaviješten je javni tužilac, a policijski službenici nastavljaju sa preduzimanjem mjera i aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja i potpuno rasvijetlio događaj.

(Telegraf.rs)