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Borac poražen na gostovanju Sarajevu

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06.09.2026 21:21

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Борац поражен на гостовању Сарајеву
Foto: FK Borac

Fudbaleri Borca poraženi su 1:0 na gostovanju protiv Sarajeva u okviru 4. kola Premijer lige BiH.

Jedini strijelac na meču bio je Karabljeo u 54. minutu, a Borac je u finišu meča propustio priliku da izjednači utakmicu. Luka Juričić nije bio precizan sa bijele tačke, čime je Borac upisao prvi poraz u ovoj sezoni.

Banjalučki tim se sa 10 bodova nalazi na drugoj poziciji, a toliko ima i Sarajevo koje je na trećem mjestu. Zrinjski je prvi na tabeli sa utakmicom više.

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FK Borac

FK Sarajevo

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