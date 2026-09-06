Borac poražen na gostovanju Sarajevu

Fudbaleri Borca poraženi su 1:0 na gostovanju protiv Sarajeva u okviru 4. kola Premijer lige BiH.

Jedini strijelac na meču bio je Karabljeo u 54. minutu, a Borac je u finišu meča propustio priliku da izjednači utakmicu. Luka Juričić nije bio precizan sa bijele tačke, čime je Borac upisao prvi poraz u ovoj sezoni.

Banjalučki tim se sa 10 bodova nalazi na drugoj poziciji, a toliko ima i Sarajevo koje je na trećem mjestu. Zrinjski je prvi na tabeli sa utakmicom više.