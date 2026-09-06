Beogradski klubovi pobjednici prvog Svesrpskog kupa

Turnir za mlade fudbalere iz generacija 2015. i 2017. okupio je više od 500 dječaka, a beogradski timovi imali su najviše razloga za slavlje. Tokom dva dana nadmetanja, turnir su obilježili dobar fudbal, fer plej i odlična organizacija.

„Bilo je teško. Putovali smo četiri sata, igrali smo i sve smo pobijedili“, rekao je Vasilije Marić FK Crvena zvezda.

„Ekipa je bila sjajna, organizacija. Sve je bilo prelijepo“, poručio je Nikša Pavlović FK Čukarički.

Od pehara i medalja važnije su uspomene koje ostaju, a svaki turnir prilika je za mlade fudbalere da steknu nova znanja i iskustva, ne samo fudbalska nego i životna.

„Čestitam svima na jednom veoma uspješnom turniru. Da se zahvalim gradu Banjaluci i svim njenim stanovnicima. Ovdje smo se zaista osjećali kao kod kuće i jedva čekamo da dođemo sljedeći put. Važno mi je da su pokazali i druge kvalitete osim igre, ponašanje na samom terenu, ali i van njega. To je nešto na čemu insistiramo“, rekao je trener FK Crvena zvezda.

„Prošli vikend nam je omakla ta pobjeda protiv Partizana. Baš smo se susreli na jednom turniru, međutim za ovo smo se baš spremali i došla je nagrada za sve to“, kazao je trener Čukaričkog, Nikola Petrović.

„Organizovali smo ozbiljan turnir. Mislim da su gosti stvarno dočekani kako treba, a i ispunili smo i onu našu osnovnu misiju, a to je da djeca provedu vrijeme jedni s drugima. Da steknu neka nova prijateljstva, da se lijepo provedu i da se osjećaju ugodno u Banjaluci i Republici Srpskoj“, poručuje predsjednik organizacionog odbora Svesrpskog kupa.

Cilj Svesrpskog kupa u potpunosti je ispunjen poručuje glavni krivac za organizaciju turnira Srđan Kevac. Pored nadmetanja na terenu, fokus je bio na povezivanju djece iz raznih dijelova Evrope. Misija je da se kroz ovaj turnir na nove generacije prenosi srpska kultura i tradicija.

Dječaci su Banjaluku napustili puni utisaka sa pohvalama za organizaciju Svesrpskog kupa koji je ljestvicu postavio visoko već u prvom izdanju.