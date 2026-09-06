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Delije i Grobari se gađali bakljama, pojavio se snimak pred 180. vječiti derbi

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06.09.2026 18:00

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Гробари изазвали пожар
Foto: ATV

Fudbalere Crvene zvezde i Partizana očekuje 180. vječiti derbi u Superligi Srbije. Ova utakmica se igra na Marakani, a očekuje se da će na njoj biti i veliki broj navijača iz oba tabora, dok smo vidjeli i nemile scene pred početak istog.

Nekako, vječiti derbi ne može da prođe bez "peckanja", ali i sukoba navijača, što je bio slučaj i ovoga puta, pošto su Grobari navodno gađali navijače Crvene zvezde bakljama, što se može vidjeti i na snimku, prenosi Telegraf.

Na snimku se vide Grobari kako prolaze pored Marakane, dok sa druge strane dobacuju Delije i pjevaju uvredljivu pjesmu na račun Grobara.

U tim momentima je proletjelo i nekoliko baklji, kojima su očigledno Delije gađale Grobare koji su prolazili ka svojoj tribini na Jugu Marakane.

Kako je to sve izgledalo, možete pogledati u video snimku u nastavku ovog teksta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Delije

Grobari

Tuča

Fudbal

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