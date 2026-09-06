AfD ubjedljivo pobijedila!

U istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt u 18 časova zatvorena su biračka mjesta, na kojima je oko 1,7 miliona birača glasalo za novi saziv pokrajinskog parlamenta.

Prema prvim procjenama, pobedila je desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) sa 44,5 odsto glasova. U odnosu na prethodne izbore, to predstavlja rast od gotovo 24 procentna poena.

Sa druge strane, CDU je doživeo veliki pad i osvojio svega 18,5 odsto glasova.

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Izlaznost je procijenjena na 76,5 odsto, što predstavlja izuzetno visok odziv birača i rekordnu izlaznost u Saksoniji-Anhalt.

Ipak, važno je naglasiti da je riječ o prvim procjenama i da u rezultate još nisu uračunati glasovi birača koji su glasali poštom. Kako budu pristizale nove projekcije tokom narednih nekoliko sati, biće jasnije kakav će biti konačan rezultat.

AfD pobjednik izbora, ali bez apsolutne većine i koalicionih partnera

Alternativa za Njemačku (AfD) osvaja 39 mandata i biće ubjedljivo najjača stranka u novom sazivu pokrajinskog parlamenta, ali to joj nije dovoljno za samostalno formiranje vlasti.

Za apsolutnu većinu potrebna su 42 poslanika. Mogućnost koalicije sa AfD-om već su isključili Hrišćansko-demokratska unija (CDU), Ljevica, Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD) i Zeleni, dok je saradnju odbio i Savez Sahre Vagenkneht (Bündnis Sahra Wagenknecht — BSW), pokazuju projekcije njemačkog javnog servisa ARD.

Izborni stručnjak ARD-a Jerg Šenenborn upozorio je da ne treba donositi preuranjene zaključke.

Istakao je da i minimalne promjene u projekcijama mogu promijeniti odnos snaga, a ključno pitanje je da li će BSV, koji se trenutno nalazi na 5,0 odsto glasova, uopšte preći izborni prag i ući u parlament.

(Telegraf)