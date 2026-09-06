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Srušila se zgrada u Nju Delhiju, jedna osoba poginula

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06.09.2026 15:56

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Болничар стоји у приправности са носилима у близини срушене зграде у Њу Делхију, Индија, у недјељу, 6. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/ Vipin

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je ostalo zatrpano kada se srušila zgrada u Nju Delhiju, saopštili su zvaničnici.

Petospratna zgrada, u kojoj se nalazio hostel za dječake, srušila se u gusto naseljenoj oblasti Satja Niketan, u blizini kampusa Univerziteta u Nju Delhiju.

Vlasti nisu precizirale koliko je ljudi ostalo zatrpano, ali je novinska agencija PTI izvijestila da desetine ljudi žive u zgradi.

Zvaničnici su saopštili da su najmanje dvije osobe hospitalizovane u kritičnom stanju.

Poslanik Anil Šarma izjavio je da je nekoliko ljudi spaseno i da nekoliko zatrpanih poziva telefonom u pomoć, te da su spasioci u kontaktu s njima.

Policija, vatrogasci i ekipe agencije za reagovanje na katastrofe trenutno pretražuju ruševine.

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Indija

Nju Delhi

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