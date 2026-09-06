Srušila se zgrada u Nju Delhiju, jedna osoba poginula

Autor:ATV redakcija
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Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je ostalo zatrpano kada se srušila zgrada u Nju Delhiju, saopštili su zvaničnici.
Petospratna zgrada, u kojoj se nalazio hostel za dječake, srušila se u gusto naseljenoj oblasti Satja Niketan, u blizini kampusa Univerziteta u Nju Delhiju.
Vlasti nisu precizirale koliko je ljudi ostalo zatrpano, ali je novinska agencija PTI izvijestila da desetine ljudi žive u zgradi.
Zvaničnici su saopštili da su najmanje dvije osobe hospitalizovane u kritičnom stanju.
Poslanik Anil Šarma izjavio je da je nekoliko ljudi spaseno i da nekoliko zatrpanih poziva telefonom u pomoć, te da su spasioci u kontaktu s njima.
Policija, vatrogasci i ekipe agencije za reagovanje na katastrofe trenutno pretražuju ruševine.
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