Srušila se zgrada u Nju Delhiju, jedna osoba poginula

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je ostalo zatrpano kada se srušila zgrada u Nju Delhiju, saopštili su zvaničnici.

Petospratna zgrada, u kojoj se nalazio hostel za dječake, srušila se u gusto naseljenoj oblasti Satja Niketan, u blizini kampusa Univerziteta u Nju Delhiju.

Vlasti nisu precizirale koliko je ljudi ostalo zatrpano, ali je novinska agencija PTI izvijestila da desetine ljudi žive u zgradi.

Zvaničnici su saopštili da su najmanje dvije osobe hospitalizovane u kritičnom stanju.

Poslanik Anil Šarma izjavio je da je nekoliko ljudi spaseno i da nekoliko zatrpanih poziva telefonom u pomoć, te da su spasioci u kontaktu s njima.

Policija, vatrogasci i ekipe agencije za reagovanje na katastrofe trenutno pretražuju ruševine.