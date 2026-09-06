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Lavrov je upravo uputio jezivu poruku Njemačkoj, ali i cijeloj Evropi!

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06.09.2026 15:34

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Лавров је управо упутио језиву поруку Њемачкој, али и цијелој Европи!
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Sergei Karpukhin

Optužbe zapadnih zemalja o umiješanosti Moskve u incident sa dronom u Lajpcigu su, uglavnom, početak pravog rata, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Lajpcig, aerodrom, pronašli su neki dron. Rekli su da je to ruski dron, ali niko se nije potrudio da istraži. Ovo je, uglavnom, početak pravog rata. Izbacili su generalni konzulat iz Bona i objavili da su prekršili sporazum. Zatvaraju Ruski dom u Berlinu. Sjećam se da su prije početka Drugog svjetskog rata, Velikog otadžbinskog rata, Nijemci takođe zatvorili svoja diplomatska predstavništva", rekao je Lavrov, a prenosi agencija RIA Novosti.

On je poručio da će ruski lideri izvući adekvatne zaključke iz izjava njemačkog kancelara Fridriha Merca u vezi sa planovima za jačanje njemačke vojske.

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"Sve te izjave koje je Merc dao o tome da će Njemačka ponovo postati vodeća vojna sila u Evropi sprovode se u praksi. On nam u suštini objavljuje rat. A lekcije iz istorije uopšte nisu naučene", ocijenio je Lavrov.

Prema njegovim riječima, "metastaze nacizma počinju da izbijaju na površinu".

"To je opasna pojava. Verujem da će rusko rukovodstvo izvući odgovarajuće zaključke" rekao je Lavrov.

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Njemačka vlada je 1. septembra zvanično optužila Rusiju kao odgovornu za pokušaj napada na aerodrom Lajpcig-Hale 4. avgusta, koji je izveden dronom napunjenim eksplozivom, koji je pronađen u blizini ukrajinskog aviona.

Berlin je odlučio da 18. septembra zatvori Generalni konzulat Rusije u Bonu a najavljeno je i da će Njemačka raskinuti sporazum o radu Ruskog doma u Berlinu i da će pooštriti kontrolu ulaska za ruske državljane.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Njemačka

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