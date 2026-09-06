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Određen pritvor monstrumu Fahretu Horozoviću: Pijan udario troje djece, amputirane im noge

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06.09.2026 16:18

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Одређен притвор монструму Фахрету Хорозовићу: Пијан ударио троје дјеце, ампутиране им ноге
Foto: Avaz

Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je pijan skrivio saobraćajnu nesreću u naselju Donja Koprivna kod Cazina.

Podsjećamo, u nesreći je povrijeđeno troje d‌jece u dobi od šest, devet i 12 godina, a u najtežem stanju je devetogodišnji d‌ječak koji je u komi.

Horozović je velikom brzinom upravljao vozilom u naseljenom mjestu i udario u zid na kojem su se igrala d‌jeca.

Usljed zadobijenih teških tjelesnih povreda, svakom d‌jetetu amputirana je desna noga. D‌jeca se i danas nalaze na od‌jelu intenzivne njege.

(Avaz)

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Tagovi :

Cazin

Pritvor

Saobraćajna nesreća

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