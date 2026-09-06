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Podmeću se požari? Pronađena baklja i kanister sa gorivom

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06.09.2026 17:07

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Подмећу се пожари? Пронађена бакља и канистер са горивом
Foto: FENA

Tokom gašenja požara na području između Sasine i Luga, u blizini entitetske linije, pronađeni su baklja i kanister sa gorivom, zbog čega postoji sumnja da je požar mogao biti namjerno izazvan, potvrđeno je iz Opštine Sanski Most.

Radnici Šumarije Sanski Most rano jutros pronašli su baklju na putu u blizini entitetske linije, dok je unutar požarišta pronađen i kanister sa gorivom. O pronalasku ovih predmeta odmah su obaviješteni Policijska uprava Sanski Most i Opštinska služba civilne zaštite, koje su preduzele dalje aktivnosti.

Prema navodima Opštine, dio požarišta na kojem je pronađen kanister radnici Šumarije prethodne večeri ugasili su oko 20.30 časova, zbog čega se pretpostavlja da je kanister na tom području ostavljen tokom noći.

Pripadnici Policijske uprave Sanski Most i Civilne zaštite nalaze se na terenu i preduzimaju potrebne radnje kako bi bile utvrđene okolnosti nastanka požara i eventualna odgovornost za njegovo izazivanje, prenosi Fena.

Gašenje požara na tom području dodatno otežava činjenica da se u blizini nalazi minsko polje. Tokom intervencije zabilježene su i eksplozije mina, što predstavlja ozbiljnu opasnost za vatrogasce, pripadnike Civilne zaštite, radnike Šumarije i druge osobe angažovane na terenu.

Iz Opštine Sanski Most pozvali su građane na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje, kao i da svaku sumnjivu aktivnost ili kretanje osoba u blizini šumskih područja odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici.

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Tagovi :

Sanski Most

požar

bakljada

kanisteri

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