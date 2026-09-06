Aktivno više požara u Bileća, vatra se približila kućama u Dolušama

Na području opštine Bileća trenutno je aktivno nekoliko požara.

Najteža situacija je u selu Doluše, gdje se vatra približila kućama. Vatrogasci i mještani proteklu noć proveli su na terenu, kako bi spriječili da se požar proširi na stambene objekte.

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Prema riječima zamjenika komandira jedinice Milana Šulovića, požar iz Brestica širi se prema području Korita.

„Visoke temperature i suša pogoduju razvoju vatre. Na požarnoj liniji dugoj desetak kilometara gore trava i nisko rastinje„, kaže Šulović.

Situacija se ne smiruje ni na području Hodžićkih luka, gdje požar već nekoliko dana zahtijeva neprekidno dežurstvo mještana.

„Na tom području već nekoliko dana dežuraju mještani kako se požar ne bi proširio i ugrozio kuće„, dodaje Šulović.

Sve raspoložive snage i oprema Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bileća od jutros su na terenu. Uz pomoć mještana, vatrogasci nastoje da zaustave širenje vatrene stihije i spriječe ugrožavanje stambenih i drugih objekata.

(Radio Bileća)