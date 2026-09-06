U Srpskoj rođeno 12 beba

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, 10 dječaka i dvije djevojčice, potvrđeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Bijeljini, četiri, zatim Prijedoru tri, Banjaluci dvije, te po jedna u Doboju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.
U Bijeljini su rođena četiri dječaka, Prijedoru tri dječaka, Banjaluci dva dječaka, Doboju dječak, a u Gradišci i Istočnom Sarajevu po djevojčica.
U porodilištima u Foči, Zvorniku i Nevesinju nije bilo poroda.
Podaci iz porodilišta u Trebinju nisu bili dostupni.
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