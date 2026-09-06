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U Srpskoj rođeno 12 beba

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06.09.2026 08:43

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Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.
Foto: pexels/Anastasiya Gepp

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, 10 dječaka i dvije djevojčice, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Bijeljini, četiri, zatim Prijedoru tri, Banjaluci dvije, te po jedna u Doboju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Bijeljini su rođena četiri dječaka, Prijedoru tri dječaka, Banjaluci dva dječaka, Doboju dječak, a u Gradišci i Istočnom Sarajevu po djevojčica.

U porodilištima u Foči, Zvorniku i Nevesinju nije bilo poroda.

Podaci iz porodilišta u Trebinju nisu bili dostupni.

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Republika Srpska

rođene bebe

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