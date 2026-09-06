U Srpskoj rođeno 12 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, 10 dječaka i dvije djevojčice, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Bijeljini, četiri, zatim Prijedoru tri, Banjaluci dvije, te po jedna u Doboju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Bijeljini su rođena četiri dječaka, Prijedoru tri dječaka, Banjaluci dva dječaka, Doboju dječak, a u Gradišci i Istočnom Sarajevu po djevojčica.

U porodilištima u Foči, Zvorniku i Nevesinju nije bilo poroda.

Podaci iz porodilišta u Trebinju nisu bili dostupni.