Minić: Zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda oko svetinja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Kruškovom Polju kod Šamca da mu je zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda, a posebno djece, kod naših svetinja.

Minić koji je prisustvovao dočeku Njegovog visokogpreosveštenstva episkopa zvorničko-tuzlanskog Fotija i početku bogosluženja u Hramu Svetog Cara Lazara u Kruškovom Polju, rekao je da je ovo veliki dan za ovo malo mjesto, jer se obilježava 30 godina od osveštanja hrama.

"Treba da se okupljamo oko naših svetinja. Drago mi je što danas vidim ovdje mnogo naših ljudi, drago mi je što je i vladika ovdje. Ovo je divna prilika za okupljanje mještana Kruškovog Polja", rekao je Minić novinarima.

On je dodao da je razgovarao sa lokalnim parohom, te da su dogovorene određene aktivnosti koje ću i Vlada Republike Srpske podržati u Kruškovom Polju.

"Zadovoljan sam što sam danas ovdje. Onog momenta kada se vratimo onoj iskrenoj duhovnoj vrijednosti, mislim da će nam svima biti mnogo lakše", poručio je Minić.

Hram Svetog Cara Lazara u Kruškovom Polju obilježava 30 godina od osveštanja.

Nakon liturgije, vladika Fotije osveštaće crkvenu zgradu koja se nalazi u blizini Hrama.

U okviru crkvene svečanosti predviđen je nastup Kulturno-umjetničkog "Posavina" iz Crkvine i trpeza ljubavi, prenosi Srna.