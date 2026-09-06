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Dodik: Savo Minić i Željka Cvijanović će pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Srpsku

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06.09.2026 08:18

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Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић ће побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску
Foto: Ustupljena fotografija

SNSD ide u još jednu veliku izbornu pobjedu, jer iza SNSD-a stoji snaga naroda Republike Srpske, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Savo Minić i Željka Cvijanović pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Republiku Srpsku. Kada smo okupljeni i jedinstveni, nema te sile koja može zaustaviti Srpsku - poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

SNSD

Milorad Dodik

Savo Minić

Željka Cvijanović

Izbori 2026

Komentari (4)

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