Dodik: Savo Minić i Željka Cvijanović će pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Srpsku

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SNSD ide u još jednu veliku izbornu pobjedu, jer iza SNSD-a stoji snaga naroda Republike Srpske, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Savo Minić i Željka Cvijanović pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Republiku Srpsku. Kada smo okupljeni i jedinstveni, nema te sile koja može zaustaviti Srpsku - poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks. SNSD ide u još jednu veliku izbornu pobjedu, jer iza SNSD-a stoji snaga naroda Republike Srpske.



Savo Minić i Željka Cvijanović pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Republiku Srpsku.



Kada smo okupljeni i jedinstveni, nema te sile koja može zaustaviti Srpsku! pic.twitter.com/aFhHuR0CVx — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 6, 2026

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