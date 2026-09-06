Dodik: Savo Minić i Željka Cvijanović će pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Srpsku

Autor:ATV redakcija
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SNSD ide u još jednu veliku izbornu pobjedu, jer iza SNSD-a stoji snaga naroda Republike Srpske, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
- Savo Minić i Željka Cvijanović pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Republiku Srpsku. Kada smo okupljeni i jedinstveni, nema te sile koja može zaustaviti Srpsku - poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.
SNSD ide u još jednu veliku izbornu pobjedu, jer iza SNSD-a stoji snaga naroda Republike Srpske.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 6, 2026
Savo Minić i Željka Cvijanović pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Republiku Srpsku.
Kada smo okupljeni i jedinstveni, nema te sile koja može zaustaviti Srpsku! pic.twitter.com/aFhHuR0CVx
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