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Mrkonjić Grad: Usvojen Nacrt rebalansa budžeta od 31.878.000 maraka

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22.10.2026 13:21

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Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је данас ребаланс буџета за текућу годину у износу од 31.878.220 КМ, што је за три одсто више у односу на планирани буџет.
Foto: Srna

Skupština opštine Mrkonjić Grad usvojila je danas rebalans budžeta za tekuću godinu u iznosu od 31.878.220 KM, što je za tri odsto više u odnosu na planirani budžet.

Ovim rebalansom za rashode određene namjene planirano je 30.872.720 KM, za otplatu kredita 975.000 KM, a za sredstva rezervi 30.500 KM.

Odbornici su usvojili i godišnji izvještaj o radu načelnika i Opštinske uprave Mrkonjić Grad za prošlu, kao i plan njihovog rada za ovu godinu.

Prihvaćena je i informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Mrkonjić Grad za prvu polovinu ove godine.

U ovoj informaciji je istaknuto da je stanje bezbjednosti bilo na zadovoljavajućem nivou, što potvrđuju određeni parametri i pokazatelji ostvareni u svim oblastima.

U prvoj polovini godine nije bilo evidentiranih težih krivičnih djela, niti slučajeva narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Data je podrška i izmjenama Pravilnika o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja sporta, prenosi Srna.

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Skupština grada

Mrkonjić Grad

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sjednica

Odbornici

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