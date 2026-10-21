Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

Autor:ATV redakcija
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Iz vatrogasne službe za "Avaz" su kazali da je ekipa upućena na mjesto događaja. Zasad nije poznato da li je riječ o starijem ili novijem autobusu.
Dim se uzdiže visoko iznad objekata i vidljiv je iz okolnih dijelova grada.
Više informacija o uzroku požara i eventualnoj šteti očekuje se nakon intervencije vatrogasaca.
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