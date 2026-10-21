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Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

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21.10.2026 15:50

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Запалио се аутобус у Сарајеву, шири се густ дим.
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz Press

Iz vatrogasne službe za "Avaz" su kazali da je ekipa upućena na mjesto događaja. Zasad nije poznato da li je riječ o starijem ili novijem autobusu.

Dim se uzdiže visoko iznad objekata i vidljiv je iz okolnih dijelova grada.

Više informacija o uzroku požara i eventualnoj šteti očekuje se nakon intervencije vatrogasaca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Sarajevo

požar

zapalio se autobus

Vatrogasci

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