Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

Iz vatrogasne službe za "Avaz" su kazali da je ekipa upućena na mjesto događaja. Zasad nije poznato da li je riječ o starijem ili novijem autobusu.

Dim se uzdiže visoko iznad objekata i vidljiv je iz okolnih dijelova grada.

Više informacija o uzroku požara i eventualnoj šteti očekuje se nakon intervencije vatrogasaca.