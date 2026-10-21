Vitkof pohvalio Putina: "Veliki humanitarac"

"Toliko mnogo govorite o mom predsjedniku Donaldu Trampu da je humanitarac, a i vi ste isto tako humani, što pozdravljam, pohvaljujem i zahvaljujem za to", naglasio je Vitkof, prenosi portal "Politiko".

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Američki predstavnik juče se sastao u Oslu sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, a očekuje se da će predložiti trilateralni susret sa Putinom i Trampom.

(SRNA)