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Vitkof pohvalio Putina: "Veliki humanitarac"

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21.10.2026 15:25

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Специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа, Стив Виткоф (лијево), гестикулира током састанка са предсједником Русије Владимиром Путином у Константиновском дворцу у Стрељни, недалеко од Санкт Петербурга у Русији, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool/Tanjug

Specijalni predstavnik američkog predsjednika Stiven Vitkof pohvalio je humanost predsjednika Rusije Vladimira Putina, tokom razgovora sa ruskim liderom.

"Toliko mnogo govorite o mom predsjedniku Donaldu Trampu da je humanitarac, a i vi ste isto tako humani, što pozdravljam, pohvaljujem i zahvaljujem za to", naglasio je Vitkof, prenosi portal "Politiko".

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Američki predstavnik juče se sastao u Oslu sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, a očekuje se da će predložiti trilateralni susret sa Putinom i Trampom.

(SRNA)

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Vladimir Putin

Stiv Vitkof

Rusija

Amerika

Sastanak

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