Okončana istraga bombaškog napada u Kotor Varošu: Državljanin Srbije za 1.500 evra bacio bombu

Državljanin Srbije Marko Anđelković (44) iz Vranja optužen je da je u dogovoru sa dvije osobe iz Sarajeva za 1500 evra bacio bombu na kuću M.B. u Kotor Varošu, saznaje"Glas Srpske".

Bomba je bačena u dvorište kuće pomenutog i blizini u auto-servisa u naselju Ripište, a nije bilo povrijeđenih.

Optužnicu protiv Anđelkovića podiglo je banjalučko Okružno tužilaštvo, a potvrdio Osnovni sud u Kotor Varošu. Na teret mu je stavljeno izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Prema tom dokumentu optuženi je bombu bacio 21. jula oko 4.30 časova u dvorište kuće M. B. u ulici Jovana Dučića u Kotor Varošu.

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To je kako se navodi uradio na osnovu dogovora sa njemu dva poznata lica iz Sarajeva koja su mu dala uputstva i uručili ručnu bombu zelene boje.

- Optuženi je sa tim licima komunicirao putem aplikacije Signal i dogovorio je da za 1.500 evra baci bombu na lokaciju koju su mu oni dali. Bio je svjestan da nabavljanje i držanje navedene bombe građanima uopšte nije dozvoljeno i da bi aktiviranjem bombe mogao dovesti u opasnost život ljudi ili imovinu većeg obima- navodi se u optužnici.

Pojašnjava se da je usljed eksplozije bombe oštećena kuća M. B. i njegov "audi", kao i još tri kuće vlasništvo R.J., I B. i M.S.

Odbrana

Kako saznajemo Anđelkovića se u istrazi branio ćutanjem, a zastupa ga advokat Marko Mikeš iz Banjaluke koji nam je rekao da ne može da da govori o ovom slučaju. Istakao je da u cilju zaštite interesa klijenta ne može da komentariše optužnicu.

Rezultati istrage

Optuženi Anđelković uhapšen je dan nakon ovog slučaja i tada je zajedno sa njim uhapšena i djevojka Julija D.

Prema rezultatima istrage ovog slučaja koji se navodi u optužnici, pomenuti dvojac je u Sarajevo stigli dan prije incidenta 20. jula u večernjim časovima. Tu su prenoćili, Anđelković je tu nakon komunikacije s nekim osobama pomenutoj Juliji rekao da moraju otići do Banjaluke da obave neki posao. Ona je tokom istrage ispričala da su 21 jula oko tri ujutro stigli u nepoznato mjesto kod Banjaluke, a da joj je pola sata prije dolaska Anđelković dao zaobljen plastični predmet crne boje da stavi u suvozačeva vrata, što je uradila. Kazala je da su po dolasku u to njoj nepoznato mjesto stali i pomenuti je uzeo taj predmet i rekao da ide da završi posao, a vratio se nakon 40 minuta. Prema njenim riječima oni su tada krenuli za Sarajevo i imali su namjeru da odu u Herceg Novi, ali ih je policija privela.

Dosije

Optuženi Marko Anđelković je po izjavi koju je dao u tužilaštvu osuđivan za više krivičnih djela među kojima je i izazivanje opšte opasnosti.

On se nalazi se u pritvoru po rješenju Osnovnog suda u Kotor Varoši od 23. jula. Nakon potvrđivanja optužnice pritvor mu je produžen i po rješenju može trajati do 21. oktobra 2027. godine.

(Glas Srpske)