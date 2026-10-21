Osumnjičeni za skrnavljenje trobojke doveden na lice mjesta

Osumnjičeni za skrnavljenje murala sa zastavom Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, na kojem je ispisan uvredljivi grafit „genocidaši“, doveden je danas na mjesto događaja radi sprovođenja istražnih radnji.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, rije je o Nedimu Karčiću iz Sarajeva kojeg su uhapsili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

”Radeći na rasvjetljavanju tog krivičnog djela policijski službenici su došli do saznanja da se u vezu sa izvršenjem može dovesti N.K. iz Sarajeva. Preduzimanjem operativno – taktičkih mjera i radnji na lociranju i pronalasku lica, te ostvarenom međupolicijskom saradnjom sa pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo osumnjičeni je pronađen i lišen slobode”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Grafit RTRS

Dodaju da će nakon dokumentovanja predmeta protiv N.K. biti dostavljen izvještaj OJT Istočno Sarajevo o počinjenom krivičnom djelu.

Podsjećamo, policiji je juče ujutro prijavljeno da je nepoznata osoba oštetila mural u obliku zastave Republike Srpske na stambenoj zgradi u Spasovdanskoj ulici, na kojoj je ispisala uvredljivu poruku ”genocidaši”.