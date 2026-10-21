Sarajlija uhapšen zbog ispisivanja sramne poruke na zastavi Republike Srpske

Sarajlija N.K. uhapšen je zbog sumnje da je na muralu – zastavi Republike Srpske u Istočnom Novom Sarajevu ispisao uvredljivi grafit ”genocidaši”.

”Radeći na rasvjetljavanju tog krivičnog djela policijski službenici su došli do saznanja da se u vezu sa izvršenjem može dovesti N.K. iz Sarajeva. Preduzimanjem operativno – taktičkih mjera i radnji na lociranju i pronalasku lica, te ostvarenom međupolicijskom saradnjom sa pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo osumnjičeni je pronađen i lišen slobode”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da će nakon dokumentovanja predmeta protiv N.K. biti dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu.

uvredljivi grafit RTRS

Podsjećamo, policiji je juče ujutro prijavljeno da je nepoznata osoba oštetila mural u obliku zastave Republike Srpske na stambenoj zgradi u Spasovdanskoj ulici, na kojoj je ispisala uvredljivu poruku ”genocidaši”.