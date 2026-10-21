Starija žena opljačkana je juče usred dana, u 15.20h, ispred zgrade u kojoj živi u ulici Kemal Begova u centru Sarajeva.

Na snimku videonadzora koji je u posjedu Vijesti.ba, vidi se kako napadač prilazi s leđa dok je žena otključavala ulazna vrata zgrade, a potom je uhvatio u pred‌jelu glave. Nezvanično, s glave joj je skinuo naušnice i lančić.

Žena se pokušala otrgnuti i odbraniti štapom, ali bezuspješno. Napad su zabilježile nadzorne kamere, a slučaj je prijavljen policiji.

Za sada nije poznato je li počinilac identifikovan i da li mu je policija ušla u trag.

Ovakvi događaji izazivaju uznemirenost među građanima, koji očekuju da nadležne službe što prije rasvijetle slučaj i počinioca privedu pravdi.