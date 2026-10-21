Pripremite se za promjenu: Evo kada se sat vraća unazad

Zimsko računanje vremena u Bosni i Hercegovini i većini Evrope počinje u noći između subote i nedjelje, 24. i 25. oktobra. U nedjelju u tri sata ujutro kazaljke se vraćaju na dva sata, što znači da dobijamo jedan sat sna više.

Sat će se pomjeriti sa tri na dva časa ujutru, što znači da ćemo te noći spavati sat vremena duže. Iako se promjena najčešće doživljava kao prilika za dodatni sat odmora, ona istovremeno donosi i raniji zalazak sunca, pa će dani djelovati kraće.

Prelazak na zimsko računanje vremena znači da će jutra biti svjetlija, dok će se mrak uveče spuštati ranije. Promjena može uticati i na svakodnevne navike, naročito na raspored spavanja, radne obaveze i aktivnosti tokom dana.

Zašto se pomjera sat?

Pomjeranje sata uvedeno je s ciljem boljeg usklađivanja dnevnih aktivnosti sa prirodnim svjetlom. Tokom zimskog računanja vremena sat se vraća unazad, dok se u proljeće ponovo pomjera unaprijed kako bi se više dnevnog svjetla iskoristilo u večernjim časovima.

Iako se godinama vodi rasprava o tome da li bi trebalo ukinuti sezonsko pomjeranje sata, promjena vremena i dalje je na snazi u BiH i većem dijelu Evrope.

Na ljetno računanje vremena ponovo ćemo preći u nedjelju, 28. marta 2027. godine, kada će se kazaljke u 2.00 časa pomjeriti na 3.00 časa.