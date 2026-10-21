Ebola se širi Afrikom: Zaraza potvrđena i u Nigeriji

Slučaj ebole zabilježen je u Abudži, glavnom gradu Nigerije, nakon što su laboratorijski testovi potvrdili virusnu infekciju, izjavio je ministar zdravlja Muhamed Ali Pate.

Pate je rekao javnom servisu NTA da je pacijentkinja doputovala iz Ugande, na istoku Afrike.

"Ona je u izolaciji i prima kvalitetnu medicinsku njegu. Obavljeno je praćenje kontakata i to je u toku dok se obraćamo, a 44 kontakta su već identifikovana", rekao je Pate.

On je dodao da je pacijentkinja primljena u privatnu bolnicu u Abudži, gdje je primala njegu nekoliko dana prije nego što je dijagnoza potvrđena.

"Nigerija je uspješno obuzdala ebolu 2014. godine i mi imamo iskustvo i sisteme javnog zdravlja da odgovorimo na ovaj slučaj", naglasio je ministar zdravlja, prenosi Srna.

Svijet Još jedna država prijavila slučaj ebole

Ministarstvo zdravlja Ugande saopštilo je ranije da je pacijentkinja putovala u Demokratsku Republiku Kongo poslovno i da je početkom oktobra prošla kroz Ugandu bez simptoma, prije nego što su se simptomi razvili nakon dolaska u Nigeriju.

Epidemija ebole proglašena je u DR Kongu sredinom maja i od tada je prerasla u drugu najveću epidemiju ikada u svijetu, koju je izazvao rijetki soj bundibuđo.

Uganda je prijavila 20 slučajeva u maju i junu, ali je Svjetska zdravstvena organizacija u avgustu proglasila ovu zemlju slobodnom od virusa.

Kenija je ovog mjeseca prijavila devet slučajeva ebole, a svi su povezani sa osobom koja je doputovala iz Konga.