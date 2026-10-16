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Kenija potvrdila treći slučaj ebole

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16.10.2026 17:50

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Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, File

Kenija je potvrdila treći slučaj ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja ove afričke zemlje.

Prva dva potvrđena slučaja su pacijenti iz iste porodice, čiji je jedan član boravio u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je u toku najveća epidemija ove bolesti u istoriji.

Prvi zaražena osoba u Keniji u međuvremenu je preminula.

U Kongu je potvrđeno više od 9.000 slučajeva zaraze i preko 4.000 smrtnih ishoda.

U toku je epidemija soja bundibuđo, protiv kojeg nema odobrene vakcine niti liječenja, prenosi Srna

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Tagovi :

ebola

Ebola virus

Kenija

DR Kongo

Afrika

virus

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