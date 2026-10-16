Kenija potvrdila treći slučaj ebole

Kenija je potvrdila treći slučaj ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja ove afričke zemlje.

Prva dva potvrđena slučaja su pacijenti iz iste porodice, čiji je jedan član boravio u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je u toku najveća epidemija ove bolesti u istoriji.

Prvi zaražena osoba u Keniji u međuvremenu je preminula.

U Kongu je potvrđeno više od 9.000 slučajeva zaraze i preko 4.000 smrtnih ishoda.

U toku je epidemija soja bundibuđo, protiv kojeg nema odobrene vakcine niti liječenja, prenosi Srna