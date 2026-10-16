Kenija potvrdila treći slučaj ebole

Autor:ATV redakcija
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Kenija je potvrdila treći slučaj ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja ove afričke zemlje.
Prva dva potvrđena slučaja su pacijenti iz iste porodice, čiji je jedan član boravio u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je u toku najveća epidemija ove bolesti u istoriji.
Prvi zaražena osoba u Keniji u međuvremenu je preminula.
U Kongu je potvrđeno više od 9.000 slučajeva zaraze i preko 4.000 smrtnih ishoda.
U toku je epidemija soja bundibuđo, protiv kojeg nema odobrene vakcine niti liječenja, prenosi Srna
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