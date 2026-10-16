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Putin: LNR u potpunosti pod kontrolom ruskih snaga

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16.10.2026 17:47

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Путин: ЛНР у потпуности под контролом руских снага
Foto: Tanjug / AP / Pavel Bednyakov

Predsjednik Rusije Vladimir Putin obišao je pomoćno komandno mjesto združenih snaga ruske vojske. On je tom prilikom poručio da je Luganska Narodna Republika (LNR) u potpunosti pod kontrolom Rusije.

Od početka godine ruska vojska oslobodila je 310 naselja i 6.500 kvadratnih kilometara teritorije, rekao je on.

„Formiranje zone bezbjednosti na granici sa Ukrajinom uspješno se realizuje“, istakao je Putin, dodajući da to pitanje neće biti dio pregovora.

Cilj ruske vojske, istakao je on, jeste da se u potpunosti osigura bezbjednost pogranične oblasti.

Ruski predsjednik je istovremeno rekao da ruske snage nastavljaju sa udarima na vojna preduzeća u Ukrajini kao odgovor na ukrajinske napade na industrijska i energetska postrojenja u Rusiji.

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov obavijestio je Putina da je oslobođeno Dobropolje.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Luganska Narodna Republika

Rusija

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