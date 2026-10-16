Logo

Njemačka protiv smanjenja broja radnika sa Balkana, razlog nedostatak radne snage

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 15:38

Komentari:

0
Застава Њемачке
Foto: Claudio Mota/Pexels

Njemačka Savezna agencija za zapošljavanje upozorila je vlasti da ne treba da prepolove maksimalan broj radnika iz zemalja Balkana koje nisu članice EU, navodeći da će time samo produbiti problem sa akutnim nedostatkom obučene radne snage.

U saopštenju Agencije se navodi da je više od pola miliona ljudi iz tog regiona sada zaposleno u Njemačkoj na raznim poslovima.

Prema riječima člana odbora Agencije Vanese Ahuje, ne smije biti smanjena trenutna godišnja kvota od 50.000 ljudi iz regiona koji mogu da rade u Njemačkoj.

"Prepolovljavanje kvote oslabilo bi uspješan imigracioni model, pogoršalo bi stanje sa obučenim radnicima i otežalo bi problem kompanijama sa pronalaskom novih radnika", istakla je Ahuja.

Ona je naglasila da kompanije, ukoliko će funkcionisati specijalni investicioni program vlasti i njihov "turbo" građevinski plan, moraju da budu u mogućnosti da nađu adekvatne radnike.

"Turbo program", poznat i kao "bauturbo", je njemački zakonodavni program osmišljen za ubrzanje stambene gradnje i olakšavanje stambene nestašice privremenim obilaskom regulativa zoniranja i za skraćenje procesa za dobijanje dozvola do 2030. godine, prenosi Srna.

Њемачка

Svijet

Nova pravila za strance u Njemačkoj: Jedan registar i brže priznavanje diploma ljekarima

Vlada namjerava da od početka godine prepolovi radničku kvotu za zapadni Balkan.

To znači da bi samo 25.000 ljudi iz te oblasti moglo da svake godine dobije posao u Njemačkoj.

Njemačka DPA navodi da je ta kvota već sad nedovoljna da bi pokrila zahtjeve iz prošle godine.

Regulativa je uvedena 2016. godine za državljane BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, i omogućava im da dobiju radnu vizu u Njemačkoj pod jednostavnim uslovima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

ekonomija

Evropska unija

Balkan

radna snaga

Komentari (0)

Pročitajte više

Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Svijet

Nova pravila za strance u Njemačkoj: Jedan registar i brže priznavanje diploma ljekarima

20 h

0
Ова фотографија од недјеље, 11. октобра 2026. године, коју је доставила полиција у Келну, приказује робота заплијењеног као доказ у Келну.

Svijet

Policija u Njemačkoj zaplijenila robota, seksualno napao d‌jevojčicu

1 d

0
Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Svijet

Kreću promjene iz Njemačke: Pokrajina usvojila rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji

1 d

0
Талибански борци

Svijet

Talibani pronašli način da pritisnu Evropu: Ovo je postao ozbiljan adut za ostvarenje ciljeva

2 d

0

Više iz rubrike

Захарова: Макронов приоритет - пушке и гранате умјесто школских клупа

Svijet

Zaharova: Makronov prioritet - puške i granate umjesto školskih klupa

2 h

0
У мртвачници заборавили на покојника? Држали 14 година у хладњачи

Svijet

U mrtvačnici zaboravili na pokojnika? Držali 14 godina u hladnjači

2 h

0
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Svijet

Rusija zaplijenila sredstva evropskih kompanija

3 h

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Svijet

Velika Britanija uvodi zabranu za tri vrste pornografije

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

29

Ko je bio dr Miroslav Zotović?

17

29

Nakon 20 godina ponovo radi stomatološka ambulanta

17

25

Novak Đoković se poslije 15 godina vraća u grad Rodžera Federera!

17

21

Minić: Promjena naziva Instituta znak zahvalnosti doktoru Taliću

17

10

Centar dana, 16.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima