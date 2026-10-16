Njemačka protiv smanjenja broja radnika sa Balkana, razlog nedostatak radne snage

Njemačka Savezna agencija za zapošljavanje upozorila je vlasti da ne treba da prepolove maksimalan broj radnika iz zemalja Balkana koje nisu članice EU, navodeći da će time samo produbiti problem sa akutnim nedostatkom obučene radne snage.

U saopštenju Agencije se navodi da je više od pola miliona ljudi iz tog regiona sada zaposleno u Njemačkoj na raznim poslovima.

Prema riječima člana odbora Agencije Vanese Ahuje, ne smije biti smanjena trenutna godišnja kvota od 50.000 ljudi iz regiona koji mogu da rade u Njemačkoj.

"Prepolovljavanje kvote oslabilo bi uspješan imigracioni model, pogoršalo bi stanje sa obučenim radnicima i otežalo bi problem kompanijama sa pronalaskom novih radnika", istakla je Ahuja.

Ona je naglasila da kompanije, ukoliko će funkcionisati specijalni investicioni program vlasti i njihov "turbo" građevinski plan, moraju da budu u mogućnosti da nađu adekvatne radnike.

"Turbo program", poznat i kao "bauturbo", je njemački zakonodavni program osmišljen za ubrzanje stambene gradnje i olakšavanje stambene nestašice privremenim obilaskom regulativa zoniranja i za skraćenje procesa za dobijanje dozvola do 2030. godine, prenosi Srna.

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Vlada namjerava da od početka godine prepolovi radničku kvotu za zapadni Balkan.

To znači da bi samo 25.000 ljudi iz te oblasti moglo da svake godine dobije posao u Njemačkoj.

Njemačka DPA navodi da je ta kvota već sad nedovoljna da bi pokrila zahtjeve iz prošle godine.

Regulativa je uvedena 2016. godine za državljane BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, i omogućava im da dobiju radnu vizu u Njemačkoj pod jednostavnim uslovima.