Zaharova: Makronov prioritet - puške i granate umjesto školskih klupa

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova osudila je policijsko nasilje na protestima srednjoškolaca u Francuskoj, i navela da prioriteti Vlade predsjednika Emanuela Makrona nisu kvalitetno školstvo nego naoružanje.

"Puške i granate umjesto školskih klupa i udžbenika - to su danas prioriteti francuskog političkog rukovodstva", rekla je Zaharova.

Ona je ukazala na policijsku brutalnost kao hroničan problem u Francuskoj, što su u više navrata potvrdile različite organizacije za ljudska prava, prenosi Srna.

Među nedavnim slučajevima policijskog nasilja na aktuelnim protestima širom Francuske bili su mladić kojem je policijska šok-bomba otkinula šaku, kao i mnogi slučajevi povreda glave, unutrašnjih organa i lomova usljed nasilnih postupaka specijalnih jedinica.