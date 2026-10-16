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Zaharova: Makronov prioritet - puške i granate umjesto školskih klupa

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16.10.2026 15:21

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Захарова: Макронов приоритет - пушке и гранате умјесто школских клупа
Foto: Tanjug/AP

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova osudila je policijsko nasilje na protestima srednjoškolaca u Francuskoj, i navela da prioriteti Vlade predsjednika Emanuela Makrona nisu kvalitetno školstvo nego naoružanje.

"Puške i granate umjesto školskih klupa i udžbenika - to su danas prioriteti francuskog političkog rukovodstva", rekla je Zaharova.

Ona je ukazala na policijsku brutalnost kao hroničan problem u Francuskoj, što su u više navrata potvrdile različite organizacije za ljudska prava, prenosi Srna.

Među nedavnim slučajevima policijskog nasilja na aktuelnim protestima širom Francuske bili su mladić kojem je policijska šok-bomba otkinula šaku, kao i mnogi slučajevi povreda glave, unutrašnjih organa i lomova usljed nasilnih postupaka specijalnih jedinica.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Francuska

Emanuel Makron

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