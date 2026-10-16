Zaharova: Nove sankcije Rusiji pokazuju slabost Brisela

Autor:ATV redakcija
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Proširenje novih sankcija EU Rusiji na brojna pravna i fizička lica pokazuje slabost Brisela, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je podsjetila da su sankcije proširene na dodatnih 826 ruskih organizacija i 743 lica.
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Zaharova je istakla da je Brisel iscrpio sva sredstva za vršenje pritiska na Rusiju, te da je iz EU nestao zdrav razum, prenosi Srna.
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