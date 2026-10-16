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Zaharova: Nove sankcije Rusiji pokazuju slabost Brisela

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16.10.2026 12:07

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Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела
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Proširenje novih sankcija EU Rusiji na brojna pravna i fizička lica pokazuje slabost Brisela, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je podsjetila da su sankcije proširene na dodatnih 826 ruskih organizacija i 743 lica.

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Zaharova je istakla da je Brisel iscrpio sva sredstva za vršenje pritiska na Rusiju, te da je iz EU nestao zdrav razum, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marija Zaharova

sankcije

Rusija

Brisel

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