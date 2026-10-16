Proširenje novih sankcija EU Rusiji na brojna pravna i fizička lica pokazuje slabost Brisela, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je podsjetila da su sankcije proširene na dodatnih 826 ruskih organizacija i 743 lica.

Svijet Lavrov: Svaka zemlja može postati žrtva obojenih revolucija Zapada

Zaharova je istakla da je Brisel iscrpio sva sredstva za vršenje pritiska na Rusiju, te da je iz EU nestao zdrav razum, prenosi Srna.