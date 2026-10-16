Od perača sudova do Mišelinovog vodiča: Kuvar Savino Divinčenco stiže u Banjaluku

Savino Divinčenco, italijanski kuvar iz Barlete u pokrajini Pulja, od perača sudova u holandskom restoranu postao je jedan od najtraženijih kuvara na Korzici.

Njegovo ime navedeno je uz opis restorana u Mišelinovom vodiču za 2018. godinu, a "Pti Fite", jedan od najpoznatijih francuskih gastronomskih časopisa, u izdanju za 2026. preporučuje restoran hotela "A Pasturela", u kojem radi.

Mišelinov vodič i "Pti Fite"

U Mišelinovom vodiču za 2018. godinu restoran je opisan kao mjesto koje, na trgu prelijepog sela na uzvišenju, nudi mediteransku kuhinju obogaćenu italijanskim notama. Gostima su na raspolaganju i male, diskretno i moderno uređene sobe. Inspektor vodiča ocijenio je da je riječ o kvalitetnoj kuhinji, a restoran je dobio oznaku "Mišelinov tanjir".

"Pti Fite" u preporuci za 2026. navodi da restoran hotela na trgu u Montičelu nudi nežnu i ukusnu mediteransku kuhinju, koju priprema kuvar Savino Divinčenco, a uslužuje se obilato i u elegantnom ambijentu. Među jelima izdvajaju pržene pipke hobotnice, file lavraka iz Ajača sa povrćem, svježu svinjsku kobasicu sa kremom od praziluka i šparogama, te pečeno jagnje sa biljem i pireom od krompira sa maslinovim uljem. Recenzija zaključuje da je riječ o veoma lijepoj adresi.

Od tekstilne fabrike do kuhinje

Divinčenco je sa 20 godina napustio Barletu s jedinim planom da ode bilo gdje i radi bilo šta. Nije imao kuvarsku diplomu, a posao u tekstilnoj fabrici nije želio da radi do kraja života. Nakon slučajne pretrage na internetu pronašao je oglas za perača sudova u restoranu kod Roterdama, prijavio se i dobio posao.

U tom restoranu primijetio ga je italijanski kuvar Đuzepe, koji je vodio kuhinju. Prepoznavši njegovu radnu etiku, postepeno mu je povjeravao nove zadatke: prvo pripremu obroka za osoblje, potom osnovne tehnike i sve više posla pored šporeta. To je bila jedina "kuvarska škola" koju je Divinčenco pohađao. Sve što zna naučio je posmatranjem, ponavljanjem i učenjem na greškama, piše Glas Srpske.

Od 2005. do 2007. godine Roterdam je bio tek prva stanica. Radio je u Grčkoj, Švedskoj, Engleskoj, Tunisu, pa čak i na Floridi, a u svakoj kuhinji usvajao je nove tehnike i sastojke.

Ostrvo koje ga je zadržalo

Prije više od decenije put ga je doveo na Korziku, čija gastronomija, uprkos francuskoj administraciji, čuva snažan mediteranski, gotovo italijanski karakter. Zaposlio se u hotelu-restoranu „A Pasturela“, oženio se i podigao kćerku.

Specijalitet su mu ravioli, punjeni na desetine načina, u zavisnosti od ponude pijace. Podjednako rado priprema i ribu, u obliku karpača ili tartara, uz insistiranje na dnevnom ulovu i proizvodima lokalnih proizvođača sira i povrća."Kuhinja je za mene strast: ili je voliš, ili ne. Bez ljubavi, samo pripremaš obrok", često ponavlja.

Pobjeda na TV takmičenju

Zahvaljujući toj filozofiji, 2018. godine pobijedio je na kulinarskom takmičenju "Manjja insieme", posvećenom korzikanskoj gastronomiji, koje je emitovano na francuskom kanalu „Frans 3“. Samouki kuvar bez ijednog dana formalne obuke tada je savladao takmičare koji su prošli kroz kuvarske škole i tradicionalne stažove. U izjavama povodom pobjede ponosno je govorio o Pulji i rodnoj Barleti, koju, uprkos deceniji provedenoj daleko od Italije, i dalje nosi u srcu kao najljepše mjesto na svijetu.

"Dani Italije u Don Serđiju" u Banjaluci

Ljubitelji italijanske kuhinje u Banjaluci imaće priliku za poseban gastronomski doživljaj, jer će restoran "Don Serđio" u Delta planetu biti domaćin manifestacije „Dani Italije u Don Sergiju“ od 30. oktobra do 7. novembra.

Tokom osam dana gosti će moći da upoznaju autentične ukuse italijanske gastronomije, a centralna figura ovog kulinarskog događaja biće poznati italijanski šef kuhinje Savino Divinčenco, koji u Banjaluku stiže kao specijalni gost.

Koncept „Dana Italije“ osmišljen je kao svojevrsno gastronomsko putovanje kroz različite ukuse ove mediteranske zemlje, od tradicionalnih recepata i pažljivo odabranih namirnica do savremenog pristupa jelima po kojima je italijanska kuhinja poznata širom svijeta.

Dolazak italijanskog šefa kuhinje donosi priliku da Banjalučani iz prve ruke upoznaju dio kulinarske filozofije Italije, u kojoj su jednostavnost, kvalitet namirnica i poštovanje tradicije osnova dobrog jela.

Osam dana italijanskih ukusa

Tokom osam dana Don Serđio će tako postati mala gastronomska adresa Italije u Banjaluci, namijenjena svima koji uživaju u dobrom jelu i žele da otkriju nešto više od klasične ponude italijanske kuhinje.

Osam dana, jedan italijanski šef kuhinje i mnogo razloga da Italiju ovog puta ne tražite na mapi, već na tanjiru.