Počela sezona grijanja, ali i kvarovi: Oglasili se iz Eko toplana

Iz Eko toplana saopštili su da je sezona grijanja u Banjaluci zvanično počela, ali da se tokom pripremnih radova, zbog starosti i dotrajalosti distributivne mreže, na samom početku sezone kao i svake godine, suočavaju se sa kvarovima na terenu.

Zbog sanacije kvarova, isporuka toplotne energije u prekidu je u dijelovima ulica Gavre Vučkovića, Vase Glušca, Novice Cerovića, Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, Petra Kočića, Prvog krajiškog korpusa, Majke Knežopoljke i Beogradske, kao i u Studentskom domu Nikola Tesla, te na Ekonomskom, Mašinskom, Pravnom i Tehnološkom fakultetu.

Iz "Eko toplana" dodaju da je zabilježen i veći kvar na vrelovodu kojim se napajaju potrošači u ulicama Majke Jevrosime, Jovana Raškovića i Svete kraljice Jelene.

Ovaj kvar je tokom današnjeg dana saniran, te se uredan režim isporuke za većinu potrošača u ovom dijelu grada očekuje u toku dana, osim za potrošače u dijelu ulice Majke Jevrosime gdje se još uvek radi na uklanjanju lokalnog kvara.

Iz Eko toplana navode da su sve raspoložive tehničke ekipe su na terenu i aktivno rade na lociranju i sanaciji kvarova kako bi se u što kraćem roku uspostavio uredan režim isporuke.

"Još jednom podsjećamo da su proizvodni kapaciteti kojima upravljaju Eko toplane Banjaluka u potpunosti spremni i u stanju pogonske spremnosti od 1. oktobra, u skladu sa Odlukom o proizvodnji, isporuci i korištenju toplotne energije, "navodi se u saopštenju.

Banja Luka Počinje sezona grijanja u Banjaluci

Sa druge strane, kada je riječ o distributivnoj mreži, situacija je drugačija. Pojašnjavaju da je distributivna mreža u vlasništvu Grada Banjaluka, kao sastavni dio javne infrastrukture, dok Eko toplane upravljaju sistemom i obavljaju poslove održavanja u okviru raspoloživih sredstava.

"Zbog nedovoljnih sredstava, tokom ovogodišnjeg remontnog perioda nije bilo moguće realizovati sve potrebne zahvate na dotrajalim dionicama mreže. Zbog toga i dalje postoji mogućnost kvarova, posebno na samom početku grijne sezone. Tehničke ekipe Eko toplana ulažu maksimalne napore kako bismo sve kvarove sanirali u najkraćem mogućem roku i svim potrošačima obezbijedili neometanu i kvalitetnu isporuku toplotne energije, a korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje", saopštili su iz Eko Toplana.