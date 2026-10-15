Političar osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja dvije djevojčice

Bivši lider DUP-a Džefri Donaldson osuđen je na 15 godina zatvora pred Krunskim sudom u Njuriju zbog niza seksualnih krivičnih djela počinjenih u prošlosti, uključujući jedno silovanje nad dvije žene dok su bile djeca.

Sudija Pol Remzi rekao je da je Džefri Donaldson nakon što je proglašen krivim "još odlučnije nastavio da poriče optužbe".

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"Nije bilo, a bez sumnje neće ni biti, nijedne riječi kajanja, izvinjenja ili stida od ovog čovjeka, kojim bi svojim žrtvama pružio makar trunku utjehe", rekao je sudija.

On je dodao da je Donaldson doživio "katastrofalan pad" i "sramotu".

Džefri Donaldson je sjevernoirski političar i bivši lider Demokratske unionističke partije (DUP), jedne od glavnih unionističkih stranaka u Sjevernoj Irskoj, koja se zalaže za ostanak Sjeverne Irske u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva.

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Donaldson je decenijama bio aktivan u politici Sjeverne Irske, a predvodio je DUP od 2021. do 2024. godine, kada je podnio ostavku nakon što je optužen za seksualna krivična djela.

(Kurir)